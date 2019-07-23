План Ельцина по продаже Карелии назвали «бредом сивой кобылы»

Первый министр иностранных дел России (1990—1996) Андрей Козырев оценил информацию о плане продаже Республики Карелия Финляндии в период правления президента Бориса Ельцина. Об этом он сообщил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК

По его словам, этот вопрос никогда не обсуждался в российском правительстве. «Это — бред сивой кобылы», — резюмировал он.

22 июля бывший государственный секретарь при Ельцине Геннадий Бурбулис опроверг существование плана по продаже Карелии. «Никогда такого быть не могло», — сказал он.

О том, что в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность соответствующей сделки и даже ее предполагаемая сумма в размере 15 миллиардов долларов, 21 июля сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова. Тот заявил, что политическое руководство России работало на этой темой «за закрытыми дверями».

Идея продажи Карелии возникла из-за нехватки средств, однако уже в 1994 году этот вопрос был закрыт окончательно, утверждает дипломат. Кроме того, по словам Федорова, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, чьи проблемы, возможно, потребуется решать с международной помощью.

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