Пушков прокомментировал данные о готовности Горбачева отдать Карелию Финляндии

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте допустил достоверность данных о готовности СССР отдать Карелию Финляндии.

«Это весьма вероятно: именно тогда [Эдуард] Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР, один из видных политиков периода перестройки — прим. «Ленты.ру») отдал США огромные водные пространства в Беринговом море. Нынешние поправки в Конституцию исключают саму такую возможность», — написал сенатор.

Бывший эксперт финского МИДа, доктор политологии и писатель Юкка Сеппинен написал в своей книге, что Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии. По его словам, у финской стороны якобы были шансы получить Карелию в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но девятый президент страны Мауно Койвисто не воспользовался ситуацией.

Летом прошлого года на страницах финских газет появилась информация, что якобы в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность продажи республики за 15 миллиардов долларов. Бывший государственный секретарь при президенте России Борисе Ельцине Геннадий Бурбулис опроверг эти данные.

Первый министр иностранных дел России (1990—1996) Андрей Козырев назвал эти утверждения «бредом сивой кобылы».

Сообщения о возможной продаже части республики финнам циркулировали в прессе еще в 2007 году. Тогда сообщалось, что Хельсинки отказался от сделки из-за экономических соображений.

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