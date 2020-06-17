Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью

Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью. Об этом в среду, 17 июня, рассказал глава пресс-службы фонда Павел Палажченко, передает РИА Новости.

По его словам, высказывание финского дипломата с упоминанием о готовности СССР в 1980-х начать переговоры по этому вопросу является ложным. «Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей», — заявил Палажченко.

По мнению главы пресс-службы «Горбачев-фонда», автор книги, бывший эксперт финского МИДа, доктор политологии и писатель Юкка Сеппинен, имеет претензии к бывшему президенту Финляндии Мауно Койвисто и пытается его скомпрометировать. Он также считает, что написанные автором слова являются «абсолютно безответственным разговором».

Кроме того, Палажченко рассказал, что все переговоры глав СССР и Финляндии записывались и открыты историкам и всем, кого интересует вопрос отношений этих стран в 1980-1990-х.

Автор написал в своей книге, что СССР при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии. По словам Сеппинена, у финской стороны якобы были шансы получить Карелию в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но девятый президент страны Койвисто не воспользовался ситуацией.

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