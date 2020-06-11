Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада

Сразу после подписания в декабре 1991 года Беловежских соглашений, которые положили конец существованию Советского Союза, обсуждались планы постепенного восстановления СССР. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов.

«Я обзвонил руководителей всех верховных советов. Большинство говорили, что это большой удар, но отрезанное уже не пришьешь — давайте смиримся с этим, а потом, может быть, возьмем курс на постепенное восстановление», — сказал он.

Политик добавил, что Верховный Совет РСФСР, который он тогда возглавлял, был вынужден ратифицировать соглашения о разделе государства, поскольку ни Министерство обороны, ни Комитет государственной безопасности (КГБ) не согласились выступить в его защиту.

«Потом меня как председателя Верховного Совета упрекали в том, что его [соглашение] ратифицировали. А что мне оставалось делать? Я спрашиваю министра обороны: "Как дела?" Он отвечает: "Руслан Имранович, мы ничего не сможем. Если вы не ратифицируете, у нас могут быть столкновения". Спрашиваю кагэбэшников, они говорят то же самое».

Так называемые Беловежские соглашения были заключены в декабре 1991 года руководителями РСФСР, а также Украинской и Белорусской ССР. После их подписания Советский Союз перестал существовать. Вскоре первый и последний президент СССР Михаил Горбачев сложил свои полномочия.

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