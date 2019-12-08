Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина

Самым страшным преступлением первого президента России Бориса Ельцина стало подписание Беловежского соглашения. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик назвал Ельцина и других подписавших соглашение политиков не имеющих полномочий «кучкой граждан», а также заявил, что для ликвидации СССР не было никаких оснований. «В истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — рассказал Жириновский.

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8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

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