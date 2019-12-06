Шушкевич рассказал о признании распада СССР шедевром легитимной дипломатии

Шведские дипломаты оценили подписание Беловежского соглашения, ознаменовавшего распад СССР, как «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил в интервью «Комсомольской правде» бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

По его словам, о такой оценке стало известно после того, как со шведской дипломатической переписки того периода сняли гриф секретности. «Тогда писали, что подобные действия опасны, вероятна война Запада с СССР при попытке его разделить, грядущий сепаратизм ужасен. А у шведов прозвучала фраза "шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия"», — рассказал Шушкевич.

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Он добавил, что были и другие варианты развития событий, однако они предполагали «ужасный распад империи» и могли привести к кровавым конфликтам за территориальную целостность и неприкосновенность границ. «То, что произошло в Беловежье, — это был лучший вариант», — подчеркнул политик.

В том же интервью Шушкевич заявил, что с удовольствием подписывал Беловежское соглашение о роспуске Советского Союза.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

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