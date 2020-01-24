Жириновский назвал причину распада Советского Союза

Существовавшая в Советском Союзе однопартийная система стала одной из ключевых причин распада страны, написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик считает, что многопартийность могла бы предотвратить подобный исход. Так, по его мнению, КПСС следовало разделить на две партии — консервативную и социал-демократическую. Если бы между ними была реальная конкуренция, то «Советский Союз был бы вечным», подчеркнул он.

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Президент Владимир Путин считает причиной распада СССР неэффективную экономическую политику. Российский лидер называл случившееся в 1991 году крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

Советский Союз перестал существовать в декабре 1991 года после подписания так называемого Беловежского соглашения. Вскоре после этого президент СССР Михаил Горбачев сложил полномочия.

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