Российский бизнесмен оправдал «болезненные» реформы 90-х

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин назвал экономические реформы 1990-х годов болезненными, но необходимыми. Интервью с ним опубликовал Bloomberg.

По его словам, реформы помогли остановить распад страны. Предприниматель сравнил их с болезненной операцией или лекарством. Этим лекарством Потанин назвал частную собственность, которая стала альтернативой потерпевшему крах государственному управлению. Однако он отметил, что эффективные собственники не появляются из ниоткуда, поэтому нужно передать государственные активы частным владельцам.

Потанин сказал, что собственность была распределена неравномерно, причиной этому — бедность большой части страны. Но цель все равно была достигнута, и предприятия перешли в руки частникам, отметил предприниматель. Он также рассказал, что заводским рабочим могли подолгу задерживать зарплату до появления залоговых аукционов.

Глава «Норникеля» назвал СССР мощным государством и сказал, что многие по нему ностальгируют. «Нас не везде любили, но нас уважали», — заявил Потанин. Причиной распада Советского Союза он назвал слабую экономику и заключил, что СССР просто обанкротился.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

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