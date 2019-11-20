Потанин рассказал об обмене интеллектуальными продуктами между корпорациями

Отдельный интерес для «Норникеля» представляет реализация современной концепции sharing economy в промышленности. У компании уже сформировался серьезный пул идей, технологических решений и инициатив, которые можно предложить другим отраслевым игрокам. Об этом на форуме «Россия — вперед!» заявил глава компании «Норникель» Владимир Потанин.

Основой реализации концепции, по мнению Владимира Потанина, может стать единое пространство, где лидирующие компании смогут выступать как в роли покупателя представленных решений, так и поставщика новых, то есть монетизировать имеющиеся на балансе компании нематериальные активы, ноу-хау, которые могут представлять ценность для других игроков. Это видится перспективной идеей, существенно ускоряющей скорость и масштаб цифровых трансформаций.

«Мы перешли к десятилетнему планированию, в рамках которого намерены вложить более 2,5 триллиона рублей в развитие нашего производства. Реализация плана такого рода была бы невозможна без стабильности в нашей стране, где находится подавляющее количество наших активов. И, что очень важно, существуют предсказуемые условия для ведения бизнеса — как в налоговой области, так и в любых других хозяйственных условиях», — подчеркнул Владимир Потанин.

По словам главы «Норникеля», в России начинает появляться культура «разделения» идей: желание поделиться идеями с другими компаниями, другими коллегами. Таким образом начинается обмен интеллектуальным продуктом. «В этом участвует и наша компания. Это очень интересная, на мой взгляд, черта. Во-первых, это высокоинтеллектуальный, с высоким уровнем добавленной стоимости продукт. Когда начинается обмен этим продуктом, то ускоряются процессы для самих индустриальных компаний. Многие, наверное, знают: чтобы за счет таких цифровых инициатив достигнуть существенного вклада в результаты деятельности компаний — в EBITDA, в прибыль, — их должно быть очень много», — отметил Владимир Потанин.

«Это колоссальный рынок. И для того, чтобы эти процессы капитализировать, необходимо соответствующее регулирование, чтобы позволить запускать в оборот результаты этого труда в оцифрованном виде, — продолжил развивать мысль руководитель компании. — Продвижение на этом пути в нашей стране идет хорошими темпами, и бизнес-сообщество достигло хорошего уровня диалога с Центральным банком как регулятором. Мы ожидаем скорейшего принятия закона о цифровых финансовых активах, который откроет дверь для создания подобного рода оборота. В создании такого рынка я вижу перспективы более серьезных прорывов», — подытожил Владимир Потанин.

«Норникель» за последние пять лет сформировал серьезный центр притяжения в области цифровых технологий и инноваций. Для своих индустриальных задач компания разрабатывает и применяет самые современные, интеллектуальноемкие технологии. «В фокусе — продукты и решения в тех областях, где мы хорошо разбираемся, а это индустриальные решения, решения для крупных компаний», — сказал глава «Норникеля».

В компании утверждена программа развития, которая предполагает внедрение информационных и цифровых технологий в производственные процессы. Цифровая лаборатория «Норникеля» прорабатывает сотни идей от сотрудников компании, помогая решить проблемы повышения эффективности при помощи новых технологий. Это уникальное подразделение, сочетающее в себе экспертизу в производстве и инновации.

Так, например, беспилотный дрон для работы под землей (в руднике) — уникальная разработка «Норникеля». Алгоритм, управляющий дроном, позволяет проводить автономный полет без GPS и какой-либо связи. Производство «Норникеля» может измениться в ближайшие годы за счет применения разработки промышленного экзоскелета, позволяющего облегчить физический труд людей. Вопрос техногенных рисков компания решает системно с применением новых технологий. «Яркий пример — концепция цифрового хвостохранилища. Мы планируем использовать информацию со спутников, автономные лодки и дроны для мониторинга состояния хвостохранилищ», — заключил Владимир Потанин.