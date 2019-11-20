Работающие в шахтах Заполярья женщины получат новую форму

Производитель формы для горняков разработал для «Норникеля» одежду по женским лекалам после просьбы работниц. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Отмечается, что «долгие годы» одежда для горняков выпускалась только в «мужском исполнении». Для производства женской одежды были разработаны специальные лекала.

Кроме того, на костюмах, предохраняющих от действия кислоты, появились нагрудные карманы. По правилам техники безопасности, работники должны держать при себе несколько удостоверений. Карманы также появятся на костюмах шахтеров.

Работникам также пообещали заменить мыло — вместо детского с запахом ромашки в департамент направили предложение закупать продукцию без отдушек и ярких красителей. Первые партии мыла уже поступили на склады производственных подразделений.

Ранее сообщалось, что «Норникель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в 7 раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе. Руководство «Норникеля» закроет два актива на Кольском полуострове — плавильный цех в поселке Никель и металлургическое производство в Мончегорске. В компании заявили, что эти активы морально и физически устарели и не поддаются модернизации.

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