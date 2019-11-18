«Норникель» радикально сократит выбросы

«Норникель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в 7 раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе. Об этом было объявлено в ходе презентации стратегии «Экологичный рост», которую компания провела в Лондоне на традиционном Дне инвестора.

Руководство «Норникеля» закроет два актива на Кольском полуострове — плавильный цех в поселке Никель и металлургическое производство в Мончегорске. В компании заявили, что эти активы морально и физически устарели и не поддаются модернизации. Кроме того, оба производства давно вызывают раздражение у экологов, в том числе на международном уровне.

Регулярные выбросы в поселке Никель, который находится прямо на границе с Норвегией, постоянно давали соседям нашей страны поводы для тревоги и протестов. После закрытия плавильного цеха рядом с границей проблема будет окончательно решена. Компания ожидает также немедленного эффекта в Мончегорске. К концу 2020 года выбросы в регионе сократятся в два раза по сравнению с 2015 годом, а по итогам 2021 года в 7 раз.

Решение о закрытии производств на Кольском полуострове высоко оценили не только российские, но и международные экологи. «Это очень позитивная информация, которая подчеркивает, что "Норникель" твердо следует по заявленному пути масштабных экологических трансформаций своей промышленной политики. Плюс ожидаемый результат — существенное снижение выбросов в атмосферу на границе с Норвегией, — сказал генеральный директор экологического правозащитного центра «Беллона» в России Александр Никитин. — Пока все заявленные планы "Норникеля" воплощаются в жизнь, и для общества и партнеров по приграничному сотрудничеству это очень хороший сигнал».

«Норникель» реализует большую программу по адаптации сотрудников закрываемых предприятий. «Без внимания не останется ни один сотрудник», — отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко на встрече с рабочими цеха в Никеле. В «Норникеле» уверены, что принятое решение поможет не только сократить количество вредных выбросов в атмосферу, но и превратит Мурманскую область в привлекательный с точки зрения экологии и туризма регион.

Кроме того, «Норникель» внесет коррективы в уже работающий «Серный проект» на территории Норильского промышленного района, что позволит достигнуть гораздо более высокого уровня сокращения выбросов, чем предполагалось ранее.

На первом этапе реализации нового варианта проекта к 2023 году выбросы диоксида серы в Норильске будут сокращены на 45 процентов по сравнению с 2015 годом, к 2025 — на 90 процентов, то есть в 10 раз. Компанией поставлена стратегическая цель — снизить выбросы в 20 раз к 2030. Стоимость проекта оценивается более чем в 120 миллиардов рублей. Норильск, который входил когда-то в число самых грязных городов в стране, станет в разы чище многих крупных мегаполисов России.

Крупнейшие зарубежные инвесторы высоко оценят программу роста «Норникеля», уверены в компании. Инвестиции в экологию, сырьевую базу и производство металлов повысят устойчивость и конкурентоспособность компании и приведут к росту ее стоимости.

