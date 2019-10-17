«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава компании «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности.

Соглашение предусматривает совместную работу правительства региона и «Норникеля» над улучшением качества жизни в городах и повышением эффективности горно-металлургической компании. В результате реализации соглашения будет оптимизировано и модернизировано производство предприятий «Норникеля», а также значительно улучшена экологическая ситуация в регионе. Стороны договорились реализовать социальные проекты и программы в интересах жителей всей Мурманской области.

В фокусе партнерства компании и правительства области — создание благоприятных условий для диверсификации экономики и развития новых бизнес-направлений. С этой целью администрация Мурманской области и «Норникель» будут совместно реализовать проекты в области развития сферы образования, направленные на подготовку научного и кадрового потенциала для обеспечения компании квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес-направлений — развитие туристической сферы региона. В том числе, проект «Норникеля» по созданию масштабной туристической инфраструктуры в регионе, а также и продвижение социокультурных проектов.

«Развитие территорий, на которых мы работаем, — это, несомненно, приоритет компании, а Мурманская область — один из ключевых регионов для "Норникеля". Мы рады, что руководство области слышит представителей бизнеса и готово идти им навстречу. Такое сотрудничество — это залог успешного развития как региона, так и компании, — подчеркнул в ходе торжественной церемонии подписания соглашения президент «Норникеля» Владимир Потанин. — У нас большие планы, которые касаются не только нашего основного бизнеса. Мы верим, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируем внести свой вклад за счет улучшения экологической обстановки, а также участия в создании масштабной туристической инфраструктуры».

«Мы наметили масштабную программу совместных действий. Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей, в том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких как туризм и образование», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На церемонии подписания было особо отмечено, что подписанное соглашение предусматривает повышение эффективности собственных программ «Норникеля», которые соответствуют самым высоким социальным стандартам, и разработаны в соответствии с принципами социальной ответственности бизнеса.