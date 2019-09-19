В Заполярье появится ветроэлектростанция

В Кольском районе Мурманской области заложен первый камень «Кольской ВЭС», которая будет обеспечивать регион энергией ветра и станет крупнейшим ветропарком за Полярным кругом, сообщает «Мурманский вестник».

Всего планируется построить 57 ветряков мощностью по 200 мегаватт на площади 257 гектаров. Стоимость проекта — 273 миллиона евро. Его реализацией занимается компания «Энел Россия» — дочернее предприятие итальянского энергетического гиганта Enel.

Во время торжественной церемонии закладки камня глава области глава Андрей Чибис отметил, что создаваемый ветропарк принесет регионы рабочие места, инвестиции и налоги. «Кроме того, наша цель — превращение Мурманской области в по-настоящему передовой регион, и использование самых современных технологий, самых актуальных трендов, таких как зеленая энергетика, — прямой шаг к ее достижению», — цитирует его слова пресс-служба регионального правительства.

Ветроэлектростанция начнет работу в конце 2021 года. В будущем за год она должна вырабатывать 750 гигаватт-час. Это позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 600 тысяч тонн.

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