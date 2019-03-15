Самую северную подземную ГЭС модернизируют

Модернизация Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области — самой северной гидроэлектростанции в мире — завершится в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «ТГК-1», которая владеет ГЭС.

«Модернизация пройдет поочередно на всех гидроагрегатах с 2019 года по 2022 год, первым модернизируют четвертый гидроагрегат», — отметили в компании. Ориентировочная стоимость проекта — 6,8 миллиарда рублей.

В рамках модернизации планируется увеличить мощность каждого из четырех гидроагрегатов на восемь мегаватт — до 75. Для этого необходимо заменить системы защиты, регулирования, автоматики и другого оборудования. Это не только увеличит эффективность и надежность работы станции, но и не навредит экологии.

Подземная станция Верхне-Туломская ГЭС была введена в эксплуатацию в октябре 1965 года и на данный момент считается самой мощной гидроэлектростанция в Северо-Западном регионе России. Станция играет ключевую роль в энергоснабжении Мурманской области, обеспечивает передачу электричества в Карелию. Рядом с машинным залом находится подземный рыбный завод по выращиванию радужной форели в условиях Крайнего Севера.

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