На первой плавучей АЭС началась загрузка ядерного топлива

Загрузка ядерного топлива в реакторы началась на первом в мире плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов», сообщает пресс-служба «Росэнергоатома». Сначала будет загружен первый реактор, потом второй.

Загрузка горючего — один из финальных этапов подготовки к началу работы АЭС. До конца года после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора планируются запуск реакторов и начало швартовных испытаний.

Сейчас атомная станция находится в Мурманске на площадке ФГУП «Атомфлот», куда ее отбуксировали из Санкт-Петербурга этой весной. Все это время топлива в ней не было.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» — это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для работы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Ядерные реакторы АЭС отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде. Они способны выдержать цунами и другие природные катастрофы.

«Академик Ломоносов» должен снабжать электричеством Чукотку и будет эксплуатироваться в чукотском Певеке, куда его перевезут в 2019 году. В будущем он должен заменить Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ.

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