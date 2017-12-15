Первую плавучую АЭС в мире запустят в Мурманске

Осенью 2018 года, после загрузки ядерного топлива в реактор, в порту Мурманска запустят первую в мире плавучую атомную станцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», сообщили ТАСС в Росэнергоатоме (входит в состав Росатома).

Это головное судно сооружается для обеспечения электроэнергией Чукотки взамен Билибинской АЭС, энергоблоки которой выведут из строя.

В настоящее время на строящемся энергоблоке выполнили операцию по постановке турбины на валоповорот. «Это один из важнейших этапов подготовки ПЭБ к эксплуатации, — отметили на предприятии. — Основной целью выполнения данной технологической операции является проверка правильности сборки и центровки всех элементов проточной части турбины, а также соответствия ее осей с валом турбогенератора».

В порт Певек «Академик Ломоносов» по плану придет в 2019 году, тогда же начнется выдача энергии.

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