Российские АЭС расширят производство радиоизотопа кобальта

В реактор первого энергоблока Смоленской АЭС (входит в «Росатом») был загружен первый дополнительный кобальтовый поглотитель для получения радиоизотопа кобальта Со-60. Об этом сообщили «Ленте.ру» в департаменте коммуникаций «Росатома».

«Таким образом, сделан значимый шаг к масштабному развитию современных радиационных технологий, чтобы получать не существующий в природе, но необходимый для медицины и промышленности химический элемент», — отметили в госкорпорации.

Со-60 применяется для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, а также для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, радиационной хирургии различных патологий, для гамма-дефектоскопии широкого ряда изделий.

Заместитель главного инженера Смоленской АЭС Александр Абаимов отметил, что конструктивные особенности реактора большой мощности позволяют осуществлять загрузку и выгрузку дополнительных кобальтовых поглотителей в любой момент и облучать большой объем стартового материала, не нарушая технологического цикла. Процесс облучения кобальта для получения нужного изотопа занимает около пяти лет.

«У дополнительных кобальтовых поглотителей две функции: экономически целесообразная наработка изотопов с целью производства источников гамма-излучения и обеспечение безопасной эксплуатации реактора за счет поддержания парового коэффициента реактивности в заданных технологическим регламентом пределах», — пояснил заместитель начальника отдела радиационных технологий Смоленской атомной станции Руслан Смирнов.

На Смоленской АЭС до конца 2017 года в реактор энергоблока номер один будет загружено дополнительно порядка 20 кобальтовых поглотителей. В 2018–2019 годах дополнительные кобальтовые поглотители загрузят в реакторы блоков 2 и 3 Смоленской АЭС и энергоблок четвертый энергоблок Курской атомной станции.

Российские атомщики играют важную роль в мировых поставках изотопа кобальта. Более 20 лет изотоп кобальта успешно производила Ленинградская АЭС. В этом году также начал реализовываться проект производства кобальта-60 на новом реакторе БН-800 Белоярской АЭС. С целью сохранения и увеличения доли производства Со-60 на мировом рынке в 2016 году был инициирован проект по организации производства Со-60 на Смоленской и Курской АЭС.