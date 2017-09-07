«Росатом» призвал строить АЭС для борьбы с изменением климата

Достижение условий Парижского соглашения, предусматривающего снижение выбросов в атмосферу парниковых газов, возможно при увеличении темпов ввода АЭС в мире. Об этом сообщил в ходе Восточного экономического форуме первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров, передает РИА Новости. По его словам, мощности АЭС должны вырасти с нынешних 390 гигаватт до 930 гигаватт к 2050 году.

Комаров отметил, что для этого нужно вводить по миру 20 гигаватт новых мощностей ежегодно. На протяжении последних трех лет строится мощностей на 10 гигаватт.

В качестве примера замгендиректора «Росатома» привел 1984 год, когда в мире было введено 34 гигаватт атомных мощностей. «С учетом современных технологий, 20 гигаватт в год — это не такая большая цифра, которая была бы абсолютно недостижимой», — подчеркнул Комаров.

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны. Однако 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил: Трамп пообещал подумать об отмене этого решения.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.