«Росатом» создаст Центр ядерной медицины на острове Русский

Администрация Приморского края и госкорпорация «Росатом» на ВЭФ-2017 подписали Концессионное соглашение о создании Центра ядерной медицины на острове Русский.

Документ подписали генеральный директор ООО «АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток» Анна Бондаренко и вице-губернатор администрации Приморского края Павел Серебряков в присутствии генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

«АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток» (АМТ-ДВ) является проектной компанией, находящейся в управлении медицинского интегратора ГК «Росатом» — АО «Русатом Хэлскеа». В соответствии с соглашением, компания в течение 5 лет спроектирует, построит и оснастит Центр ядерной медицины специализированным современным оборудованием, подготовит персонал и запустит в эксплуатацию.

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В дальнейшем АМТ-ДВ будет управлять работой центра и оказывать медицинские услуги в согласованных с администрацией Приморского края объемах на протяжении всего срока действия концессионного соглашения. Предполагается, что основная часть медицинских услуг жителям Приморского края будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами — комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофармпрепараты.

По словам генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева, проект позволит обеспечить максимальную доступность современных ядерных технологий в области медицины. «Это позволит повысить качество диагностики и эффективность лечения онкологических заболеваний, выявляемость онкозаболеваний на более ранних стадиях и, как следствие, сократить смертность», — отметил он.

Планируется, что в Центре развития ядерной медицины в Приморье смогут проходить обследование почти шесть тысяч человек в год, сообщил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Строительство подобного центра, по его словам, позволило бы закрыть потребность диагностики и лечения онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также оказывать соответствующие медицинские услуги близлежащим соседям из стран АТР.

Госкорпорация «Росатом» в лице управляющей компании АО «Русатом Хэлскеа» выступит соинвестором проекта, общая стоимость которого составит около 2,5 миллиарда рублей. Создание Центра и его запуск в эксплуатацию стороны планируют завершить укоренными темпами к концу 2020 года.

АО «Русатом Хэлскеа» учреждено компанией АО «Атомэнергопром» в составе государственной корпорации «Росатом» для развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также промышленного оборудования на основе радиационных технологий.