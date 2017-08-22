Предприятие «Росатома» начнет выпуск снарядов для нового зенитного комплекса

«Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко» (входит в состав госкорпорации «Росатом») осваивает серийный выпуск 57-миллиметровых снарядов для зенитного артиллерийского комплекса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы предприятия, представленные на выставке «Армия-2017».

Как сообщает агентство, в числе новых видов продукции упоминается «57-миллиметровый боеприпас (в том числе дистанционный контактный взрыватель) из состава зенитного артиллерийского комплекса». Назначение комплекса — «круглосуточное обнаружение и поражение легкобронированных целей, живой силы, беспилотных летательных аппаратов, элементов высокоточного оружия, вертолетов».

О разработке зенитного артиллерийского комплекса в калибре 57 миллиметров впервые было официально объявлено военными в декабре 2015 года. Предположительный шифр системы — ЗАК-57, проекта по разработке — «Деривация-ПВО».

Чуть раньше, в сентябре 2015-го, нижегородский ЦНИИ «Буревестник» представил результаты ОКР «Деривация», по которой создается межвидовой комплекс артиллерийского вооружения на базе этой же 57-миллиметровой пушки. Предполагалось использовать это вооружение для бронетехники (в задачах борьбы с хорошо защищенными бронеобъектами), а также для зенитных систем ближнего рубежа (на замену устаревших систем «Шилка» и «Тунгуска»).

ПО «Старт» создано в 1954 году в городе Заречный (в дальнейшем — «Пенза-19») под наименованием «1134-й приборный завод». На заводе велся выпуск узлов и компонентов ядерных боеприпасов, а также радиотехнической продукции и технических средств охраны в интересах Министерства среднего машиностроения, объединявшего предприятия атомной промышленности.

С конца 1990-х и до настоящего времени предприятие освоило выпуск некоторых видов обычных вооружений, в частности — противотанковых ракет комплексов «Атака» и «Хризантема-С», а также ракет для зенитного комплекса «Игла-С».