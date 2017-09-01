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Полеты на Марс и наяву

Путин и школьники унеслись мыслями в космос

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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Ярославскую область. Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" прошел в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000". Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее" в рамках форума.
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

В пятницу, 1 сентября, президент России Владимир Путин примерил на себя роль педагога и провел открытый урок сразу для миллионов подростков страны. Общение со школьниками в День знаний стало для него уже традицией. Год назад в образцовой школе Владивостока он предупреждал подрастающее поколение: хочешь быть первым — не задирай нос, полагая, что ты лучше всех. В 2015 году в образовательном центре «Сириус» в Сочи Путин говорил о губительности расколов, революций и смут. А несколько лет назад в одной курганской школе нарисовал на интерактивной доске рисунок. «Это кошка, вид сзади», — объяснил он.

На этот раз формат общения главы государства и тех, за кем будущее России, решили кардинально изменить. Если уж проводить открытый урок, так для всей страны: встречу транслировали в 16 тысячах учебных заведений, расширив аудиторию до миллиона школьников, а географию — от Владивостока до Калининграда. Из-за разницы во времени дети на одном краю России уже клевали носом, а на другом — еще не обедали.

В самом Ярославле старшеклассников, которые планируют обучаться в технических вузах, собрали на «Арене 2000». Уже пятый год здесь проводится Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». Задача понятная и важная — помочь детям определиться с профессией. И не только советом или опытом, но и деньгами. Организаторы обещают лучшим проектам и разработкам финансирование от инвесторов. Партнеры, к слову, у форума серьезные: компании «Ростех», «Алмаз-Антей», «Росатом», Ростелеком.

Когда Путин приехал, его сначала повели на экскурсию по различным секциям форума. Там все было по-взрослому: в космическом кластере будущие специалисты вычисляли параметры ракеты для пилотируемого полета на Луну, разрабатывали системы для боевых реактивных снарядов, программы для космических кораблей и даже трудились над проектом освоения Луны.

Путин осматривался по сторонам и хвалил ребят за их интерес к наукам. Те обещали «создать второе Солнце». Точнее, «второй термоядерный реактор, работающий, как Солнце, на гелии и водороде». «Возожжем Солнце на Земле!» — пообещали они. «Аккуратнее только», — предостерег Путин.

Пока он осматривал секции, в зрительном зале разминался ведущий. Эту роль предложили Дмитрию Маликову. Такой выбор для подростковой аудитории только на первый взгляд кажется странным. Некогда популярный певец переживает вторую молодость в интернете. На его страницу в Twitter подписаны 745 тысяч человек, а его совместный с видеоблогером Юрием Хованским трек «Спроси у своей мамы» набрал 20 миллионов просмотров. И неудивительно, что школьницы облепили Маликова с просьбами сфотографироваться.

«Нам нужны ваши лайки, мы хотим хайпа», — мягким интеллигентным голосом произнес со сцены Маликов. Но после такого многообещающего призыва собравшиеся долго смотрели презентацию достижений и конкурентных преимуществ российской науки. И почему-то загрустили, растеряв весь запал.

Путин презентацию похвалил. А затем перешел к своей излюбленной теме — истории, напомнив, что наше государство существует более тысячи лет. Далеко не все страны и народы смогли пройти такое испытание временем, преодолевать трудности и укреплять себя. Отдав должное предыдущим поколениям, президент отметил, что россиян отличает внутренняя сила. «И это внутренний ядерный реактор нашего народа, русского, российского человека, который позволяет двигаться вперед... Пассионарность, о которой говорил Гумилев», — уточнил он.

И все же нужно добиваться лучших результатов, чем конкуренты. «Не говорю сейчас про врагов, — подчеркнул Путин. — Конкуренты!» И потому так важен выбор профессии и своего пути. Путин также предложил детям заглянуть за горизонт и написать сочинение о том, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов.

Все этот время на сцене рядом с президентом сидели студенты, когда-то уже участвовавшие в форуме. Их задача была в том, чтобы на собственном примере показать: «ПроеКТОриЯ» действительно продвигает таланты. Студент из Санкт-Петербурга Владислав Жуков рассказал, что подписал контракт с «Росатомом» и вообще — предпочел Россию Америке. Путин его выбор похвалил и долго рассказывал о сотрудничестве с другими странами в области технологий. «Мы не скупердяйничаем, мы делимся с миром своими знаниями», — по-простому объяснил он.

Студентка из Москвы Тамила Караханова, заключившая контракт с «Ростехом», поделилась тем, как разрабатывает беспилотники. Путин похвалил и ее. И уделил несколько минут рассуждения об этих технологиях. «Когда-то войны будут заканчиваться тем, что беспилотники одной страны смогут уничтожить все остальные беспилотники», — заметил он.

Затем начались прямые включения из регионов. Первой пошла Находка. «А сколько времени у вас там сейчас?» — поинтересовался Путин. «Для чего?» — деловито спросил один из учеников. Солнце у них уже село.

Далее подключились бурятские школьники, демонстрировавшие робота с искусственным интеллектом. Кто станет лидером в этих разработках, тот станет властелином мира, уверен Путин. Он добавил: «Очень жалко, если монополия на искусственный интеллект окажется в одних руках».

Со школьником из Калининградской области глава государства порассуждал об объединении авиастроительных и космических технологий. Заметил, что из Калининграда до Владивостока можно будет долететь за 20 минут. «Хотя это пока мечта», — оговорился он.

Этими мечтами собеседники не ограничились. И школьники, и президент, вспомнив о космосе, уже не забывали о нем. «Полететь на Марс сегодня человеку достаточно сложно», — задумчиво протянул Путин. «Но если полететь на Марс и зарыться там внутрь, то можно просуществовать какое-то время, — продолжил он. — Надо еще и зарыться, потому что на поверхности просто клетка умирает, она даже не доживет, туда-обратно не долетит при сегодняшних технологиях, при сегодняшних материалах». Вывод напрашивался один: материалы надо усовершенствовать. А там и Марс покорится.

Вечером в Ярославле Владимир Путин вновь поддержал исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миронова перед выборами. Передал ему ставшую уже знаменитой зеленую папку с жалобами жителей, поступившими на прямую линию. И получил открытку от юной поклонницы из Ростова Великого. О чем просила школьница, пока остается между ней и президентом.

Татьяна Меликян

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