Первоклассница Полина передала Путину открытку через ярославского губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов передал президенту Владимиру Путину открытку от первоклассницы Полины Жаворонковой. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщается на сайте Кремля.

«Сегодня был на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Первоклассница Полина Жаворонкова передала вам открытку с пожеланием», — сказал Миронов, вручая подарок. Он уточнил, что девочка пошла в первый класс в гимназию в городе Ростове.

«Передайте большой привет ей и ее родителям», — отреагировал глава государства.

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Как пишет ТАСС, 1 сентября врио губернатора поздравил учеников ростовской гимназии имени Кекина с началом нового учебного года, а также сдержал обещание, данное выпускнице детского сада №5 Полине Жаворонковой — отвел девочку на первый в ее жизни школьный урок. В феврале этого года на встрече с общественностью Ростовского района Полина прочитала стихи и подарила Миронову куклу, которую сшила своими руками. В ответ он пообещал лично отвести ее в первый класс.

Владимир Путин приехал в Ярославль с рабочей поездкой ранее в пятницу. Он выступил на открытом уроке под названием «Россия, устремленная в будущее», трансляция которого велась в других субъектах федерации. Также глава государства провел рабочую встречу с Дмитрием Мироновым. Он вручил врио губернатора папку с обращениями жителей региона по итогам прямой линии и обсудил нерешенные вопросы в социальной сфере.