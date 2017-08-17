Бизнес
 

Китай предложил России поучаствовать в строительстве новой АЭС

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Пекин предложил Москве принять участие в строительстве новой атомной электростанции в провинции Цзянсу. Об этом рассказал вице-президент «Инжиниринговой компании "АСЭ"» (входит в «Росатом») Андрей Лебедев, передает в четверг, 17 августа, РИА Новости.

Объект расположится в 20 километрах от Тяньваньской АЭС, которая также строилась с участием России.

«Просматривается перспектива второй площадки, шестиблочной, и она тоже в обсуждении», — сказал Лебедев. В «Атомстройэкспорте» заявили ТАСС, что Россия намерена принять участие в строительстве как минимум двух энергоблоков из шести.

Лебедев также заявил, что с китайскими партнерами ведутся переговоры о работе в третьих странах. «Как вы знаете, у "Росатома" портфель заказов очень большой, поэтому ресурс строительный, он востребован, и абсолютно не исключено, что китайские коллеги могут в этой кооперации тоже поучаствовать», — сообщил он.

Топ-менеджер пояснил, что в некоторых странах российские строительные комплексы «не всегда должным образом развиты», поэтому нужны партнеры.

Россия и Китай активно сотрудничают в сфере мирного атома. Крупнейший проект двух стран — Тяньваньская АЭС, на которой действуют блоки №1 и 2 суммарной мощностью две тысячи мегаватт. Обсуждается сооружение седьмого и восьмого блоков с участием России.

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