«Росатом» с партнерами вложит 2 миллиарда евро в строительство ветропарков

Объем инвестиций в проект «Росатома» по строительству ветропарков в России составит два миллиарда евро. Об этом с «Атомэкспо» передает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на презентацию компании «ОТЭК», входящую в госкорпорацию.

На форуме «Атомэкспо» Газпромбанк подписал договор о кредитовании на сумму в 63 миллиарда рублей с «ВетроОГК» — дочерняя структура «ОТЭК». Деньги пойдут на финансирование строительства ветропарков на юге России.

В июне 2017 года «Росатом» по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить около 360 мегаватт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Как отмечает агентство, проекты по ветроэнергетике «Росатом» рассматривает как одну из перспективных неядерных «точек роста». В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций общей мощностью 610 мегаватт.

В начале апреля 2017 года первый замминистра энергетики России Алексей Текслер говорил, что «Росатом» способен строить лучшие в мире ветряные электростанции. Он добавил, что со временем Россия сможет экспортировать не только атомные технологии, но современные, высокотехнологичные ветряные энегоустановки.

