«Росатому» предрекли создание лучших в мире ветряных электростанций

Госкорпорация «Росатом» будет строить лучшие в мире ветряные электростанции. Об этом заявил первый замминистра энергетики России Алексей Текслер, передает ТАСС.

«У меня не никакого сомнения, что если «Росатом» делает лучшие атомные реакторы, то со временем начнет делать лучшие в мире ветряные станции», — сказал чиновник.

Он добавил, что со временем Россия сможет экспортировать не только атомные технологии, но современные, высокотехнологичные ветряные энегоустановки.

Текслер напомнил, что «Росатом» выиграл ряд конкурсов по проектам в области ветряной электроэнергии с общим объемом в 610 мегаватт. По его словам, «Росатом» заключил партнерские соглашение с одной из западных фирм по выбору технологии и уже начал разворачивать мощности по производству ветростанций.

Замминистра уточнил, что речь идет о «достаточно крупном проекте», который позволит «нарастить компетенции в этой части».