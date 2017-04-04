Венгрия одобрила площадку для строительства АЭС «Пакш-2» совместно с Россией

Площадка для строительства атомной электростанции «Пакш-2» прошла необходимые проверки. Об этом сообщили власти Венгрии и госкорпорация «Росатом», передает во вторник, 4 апреля, RT.

Официальные лица заявили, что в ближайшее время рассчитывают получить экологическую лицензию. Отмечается, что ранее строительство «Пакш-2» было под угрозой: Брюссель выражал обеспокоенность по поводу того, что проект финансируется Москвой. Кроме того, местные экологические активисты заявляли, что АЭС несет угрозу окружающей среде.

17 ноября прошлого года стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) завершила свое расследование относительно возможных нарушений при строительстве АЭС «Пакш» в Венгрии и одобрила проект его строительства с участием российской стороны.

В декабре 2014 года Россия и Венгрия подписали контракт стоимостью 12 миллиардов евро на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить Будапешту кредит размером до 10 миллиардов евро. Средства планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоблоков.

