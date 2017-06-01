«Росатом» и Минпромторг договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения

«Росатом» и Минпромторг займутся разработкой и внедрением импортозамещающей техники и технологий по различным направлениям научно-технологического развития российской промышленности. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает в четверг, 1 июня, Rambler News Servise.

Госкорпорация и министерство будут определять перспективные тематики и совместные предложения по реализации отраслевых программ импортозамещения для атомной, нефтегазохимической, энергетической, машиностроительной, электротехнической отраслей. К приоритетам также отнесено развитие отечественной станкоинструментальной базы, оборудования и материалов для аддитивных технологий.

Представители «Росатом» примут участие в рабочих группах Минпромторга по совершенствованию мер господдержки импортозамещения товаров и услуг, по увеличению доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах атомной отрасли.

Как заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, уникальные компетенции «Росатома» будут востребованы в достижении целевых показателей по диверсификации производства предприятий ОПК. В свою очередь гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев выразил уверенность в том, что при поддержке профильного министерства «Росатом» создаст современные импортозамещающие станкостроительные производства.

