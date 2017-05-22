Росатом испытал уникальный комплекс для производства ядерного топлива

На производственной площадке НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» в Брянске прошли предварительные испытания не имеющего аналогов в мире комплекса для производства ядерного топлива. Об этом говорится в сообщении топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ.

Комплекс карботермического синтеза нитридов (КТС) предназначен для изготовления смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива), производство которого создается на промышленной площадке Сибирского химического комбината (СХК) в городе Северске Томской области.

«Испытания оборудования прошли успешно, — прокомментировал один из членов приемочной комиссии, главный специалист проекта «Создание производства плотного топлива» ТВЭЛ Сергей Сайфутдинов. — Разработчиками оборудования продемонстрирован высочайший уровень готовности установок к проведению испытаний при полном соответствии требованиям технического задания».

По его словам, оборудование предназначено для карботермического синтеза нитридов урана и плутония в рамках проекта «Прорыв», а именно — изготовления нитридного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300. Сайфутдинов также сообщил, что модуль планируется запустить в эксплуатацию в 2020 году.

Проект «Прорыв »— один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Проект реализуется в рамках ФЦП«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 — 2015 годов и на перспективу до 2020 года».

