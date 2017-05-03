Украина снова начала платить России за переработку ядерных отходов

Украина начала полностью и в срок платить России за ввоз на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) своих АЭС. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на источник.

«Украинская сторона платит все день в день, теперь никакой задолженности нет», — заявил собеседник агентства.

В конце мая 2016 года госкорпорация «Росатом» была вынуждена отложить возврат в Россию для временного хранения и переработки партии ядерных отходов с украинских АЭС, поскольку не получила от Киева аванс. Причиной неплатежа стал арест счетов оператора атомных станций — Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом». Позже счета оператора были разблокированы, летом 2016 года украинская сторона возобновила оплату.

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В октябре 2016-го министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Киев с 2017 года не будет платить России ежегодно 200 миллионов долларов за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Он сообщал, что на Украине появится сухое хранилище, где можно утилизировать радиоактивные отходы со всех АЭС страны.

Представители организаций европейской атомной промышленности выразили обеспокоенность планами Украины построить у себя подобное хранилище. По их мнению, проект противоречит нормам ядерной безопасности и создает риски аварий. Специалисты в энергетической сфере заявляли, что Украина не справится с самостоятельным хранением и переработкой ОЯТ, так как слишком велики экономические и экологические риски.

Возврат отработавшего ядерного топлива с Украины в Россию осуществляется на основании межправительственного соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 15 января 1993 года. Документ предусматривает ввоз на территорию России ОЯТ с целью временного хранения и переработки с последующим возвратом радиоактивных отходов на Украину. Ценные компоненты, в том числе плутоний и уран, остаются в России для производства нового топлива.

Основным поставщиком ядерного топлива для АЭС Украины является российский ТВЭЛ — производственный холдинг, входящий в состав госкорпорации «Росатом». Для некоторых АЭС Киев приобретает топливо американской компании Westinghouse Electric.