На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) был аварийно отключен для устранения проблем. Об этом говорится в сообщении электростанции.

«19 января 2017 в 12 часов 29 минут по аварийной заявке третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было», — отмечается в сообщении.

Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Отмечается также, что радиационный фон в зоне АЭС соответствует естественному.

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Энергоблоки ЮУАЭС неоднократно отключались от энергосети из-за срабатывания аварийной защиты, напоминает ТАСС. Так, 20 мая 2016 года второй энергоблок станции прекратил выдавать электроэнергию. Некоторые украинские СМИ связали инцидент с некорректной работой ядерного топлива американской компании Westinghouse Electric.

В «Энергоатоме» (оператор АЭС Украины) не ответили на вопрос агентства о том, связана ли ситуация на станции с использованием там американского топлива. Позже, в начале июня, после капитального ремонта третьего энергоблока в «Энергоатоме» заявили, что в его активную зону загрузили 83 топливных элемента Westinghouse и 80 — российской компании «ТВЭЛ».

На Южно-Украинской АЭС установлены три энергоблока мощностью 1000 мегаватт каждый. Станция обеспечивает электроэнергией Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области.