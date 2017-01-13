Прекратило действие соглашение России и Украины о достройке Хмельницкой АЭС

Прекратило действие соглашение между правительством России и Украины о сотрудничестве в строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает МИД России в официальном заявлении, опубликованном на портале правовой информации.

Соглашение между правительствами России и Украины о сотрудничестве было подписано 9 июня 2010 года и ратифицировано Верховной Радой 12 января 2011 года, напоминает ТАСС. Согласно документу, российская сторона обеспечивает организацию финансирования необходимого для проектирования строительства и ввода в эксплуатацию блоков.

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В 2015 году правительство Украины инициировало денонсацию соглашения, а Рада поддержала это предложение.

Весной 2016 года все украинские АЭС оказались на грани остановки из-за арестов валютных счетов «Энергоатома» (концерн, управляющий АЭС страны). Сложившаяся ситуация могла привести к задержке поставок ядерного топлива на станции и остановке энергоблоков. Компания оценила свои потери от суток простоя одного блока почти в 300 тысяч долларов.

Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин. В ее составе уже работают два энергоблока типа ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 мегаватт, которые были подключены в 1987 и 2004 годах.