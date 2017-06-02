«Росатом» и «РусГидро» решили заняться возобновляемой энергетикой

«Росатом» и «РусГидро» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в секторе возобновляемой энергетики. Договоренности предусматривают совместную работу по созданию систем аккумулирования электроэнергии и технологий для ВИЭ, сообщает в пятницу, 2 июня, «Газета.ру».

Компании также будут разрабатывать автоматизированные системы управления технологическими процессами, технологии хранения и обработки данных, композиционные материалы и электротехнику.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев напомнил, что у корпорации уже есть наработки по выпуску собственной высокотехнологичной продукции. «Объединения усилий в сфере НИОКР и бизнесе с «РусГидро» позволит сделать качественный шаг в развитии импортозамещающих технологий для российской электроэнергетики», — подчеркнул он.

В начале апреля 2017 года первый замминистра энергетики России Алексей Текслер выразил уверенность, ч то «Росатом» способен строить лучшие в мире ветряные электростанции. Он добавил, что со временем Россия сможет экспортировать не только атомные технологии, но современные, высокотехнологичные ветряные энегоустановки.

Текслер напомнил, что «Росатом» уже выиграл ряд конкурсов по проектам в области ветряной электроэнергии с общим объемом в 610 мегаватт.

