«Атомстройэкспо» и IBM начнут сотрудничать в области цифровой трансформации

Корпорация IBM и инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» в рамках ПФЭМ-2017 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровую трансформацию госкомпании. Об этом сообщает «Газета.ру»

Документ подписали президент ASE Валерий Лимаренко и генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов. По словам Лимаренко, сотрудничество с IBM позволит создавать новые высокотехнологичные продукты, востребованные в России и за рубежом. В свою очередь, Филатов отметил широкие международные возможности сотрудничества.

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться ведущие мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

