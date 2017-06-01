Госкорпорации «Внешэкономбанк» и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2017. Документ подписан председателем ВЭБа Сергеем Горьковым и гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает «Газета.ру»

Соглашение подразумевает участие «Внешэкономбанка» в реализуемом «Росатомом» проекте по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора. Отмечается, что данный проект должен способствовать развитию экспериментальной базы отечественной атомной энергетики.

«Для обеспечения России лидирующего положения в научной, технической и технологической областях необходима поддержка и развитие экспериментальной базы отрасли», — заявил Горьков.

По словам Алексея Лихачева, партнерство «носит стратегический характер и рассчитано на долгосрочную перспективу».

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться ведущие мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

