Глава Tele2 сравнил системы умного города с человеческим организмом

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин сравнил работу интегрированных систем концепции умного города с функционированием человеческого организма. Об этом он заявил на ПМЭФ-2017, передает Rambler News Service.

«Город должен иметь глаза, уши, мозг в виде обрабатывающих центров информации, оперативные группы, которые реагируют на проблемы», — сказал Эмдин, отметив, что это не только улучшит качество жизни горожан, но и предоставит дополнительные возможности для ведения бизнеса.

По его словам, реализовать подобные решения возможно при помощи современных технологий связи 4G и 5G. «Очень многое может измениться при внедрении новых стандартов 5G. Не за горами внедрение 5G — это реально изменит ландшафт и города, и телекома, и смежных отраслей», — отметил гендиректор Tele2.

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться ведущие мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

