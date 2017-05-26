Tele2 опередила конкурентов по покрытию 4G в метро

Tele2 обеспечила скоростным интернетом 53 процента станций московского метрополитена, став лидером по покрытию сети 4G. Об этом рассказали «Ленте.ру» в компании.

По словам представителей оператора, в первом квартале 2017 года были проведены масштабные работы по развитию сетевой инфраструктуры в московском метрополитене. В результате скоростной интернет стал доступен пассажирам на 126 станциях.

В первом квартале техническая служба Tele2 запустила в эксплуатацию 4G-сети на более чем 30 станциях. В настоящий момент в московском метро компанией установлено 188 базовых станций Tele2 в стандарте 4G. По данным Роскомнадзора, оператор опережает конкурентов по количеству станций LTE и обеспечивает наилучшее покрытие сети четвертого поколения в подземке.

По статистике Tele2, станцией с наиболее высоким трафиком передачи данных является «ВДНХ», второе место занимает «Авиамоторная», на третьем — «Кузнецкий мост».

Директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин подчеркнул, что метрополитен — ключевой транспортный объект в столице с ежедневным пассажиропотоком в восемь миллионов человек. «Обеспечение связи на его территории — одна из основных задач нашего технического развития в регионе. Сейчас Tele2 предоставляет качественную голосовую связь и скоростной мобильный интернет почти на половине всех станций», — добавил он.

По его словам, на остальной территории метрополитена абоненты Tele2 могут оставаться на связи благодаря бесплатной услуге «Wi-Fi звонки». Компания существенно увеличила темпы строительства и до конца этого года планирует обеспечить качественным покрытием сети более 75 процентов станций московского метро, уточнил Жижикин.

«Усилия Tele2 заслуживают похвалы. Они уверено двигаются к 100-процентному покрытию станций московского метро», — говорит аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. По его словам, оператор не только совершил рывок вперед не только в количестве, но и в качестве предоставляемой услуги. Бойко поделился личным опытом — у него мобильный интернет Tele2 в подземке работает более устойчиво, чем у некоторых конкурентов из «большой тройки».

В свою очередь гендиректор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков признался, что не считает приоритетом для операторов мобильной связи продвигать LTE в метрополитене. Он полагает, что там пока хватает и скоростей мобильного интернета третьего поколения. «Впрочем, компании сами определяют, какие инвестиции для них имеют первостепенное значение», — заметил Кусков.

Tele2 — оператор сотовой связи, работающий в России с 2003 года. По итогам второго квартала 2016 года абонентская база компании составляла 38,9 миллиона пользователей.

