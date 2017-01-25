Tele2 выйдет за рамки дискаунтера

Компания Tele2 представила пользователям 25 января новый стиль и слоган «Другие правила», а также одноименную коммуникационную платформу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках новой концепции оператор первым на российском телеком-рынке предоставил возможность абонентам пакетных тарифов переносить неиспользованные минуты и интернет-трафик на следующий месяц.

«Компания будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни, а также сосредоточится на отличном клиентском сервисе. При этом Tele2 сохранит свои ключевые преимущества — честность по отношению к клиентам, простоту и выгодную стоимость услуг», — отмечается в сообщении.

Изменения произойдут и в подходах к продвижению бренда на рынке. В наружной рекламе вместо стрит-арта Tele2 теперь будет использовать «простой, но эмоциональный фирменный стиль». Оператор сохранил черный цвет в сочетании с контрастными акцентами и добавил к нему «вдохновляющие фотографии людей, чтобы придать больше энергии и яркости коммуникациям».

«Одновременно с запуском новой концепции Tele2 представляет уникальный для российского телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий период. Услуга будет бесплатной», — рассказали в компании. Замгендиректора по маркетингу, продукту и работе с федеральными клиентами Tele2 Андрей Патока отметил, что около 80 процентов абонентов не выговаривают полностью свои минуты в пакете и почти у всех остаются неиспользованные гигабайты трафика. «Перенесенные остатки используются в следующем тарифном периоде первыми и не могут быть перенесены далее», — добавил он.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин пояснил, что запуск новой коммуникационной платформы связан с новой бизнес-стратегией холдинга. Одна из ее ключевых целей — стать лучшей сервисной компанией на российском рынке. «Чтобы достичь этого, наши продукты и услуги должны быть выгодными, простыми и честными. Мы будем активно развивать разнообразные цифровые партнерские сервисы и делать это все максимально быстро», — сказал он. Топ-менеджер добавил, что «другие правила» – это не просто слова: «каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений».