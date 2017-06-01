МСП Банк и Корпорация развития Ярославской области договорились о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума МСП Банк и Корпорация развития Ярославской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подписи под документом поставили председатель правления банка Дмитрий Голованов и исполняющий обязанности генерального директора корпорации Евгений Васильев. В церемонии подписания также приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Предметом соглашения является взаимодействие сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития Ярославской области как одного из стратегически важных для банка регионов, укреплении ее экономического и промышленного потенциала, а также реализации программ в рамках предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства мер государственной поддержки.

«Одним из важных направлений сотрудничества правительства Ярославской области и Корпорации МСП является расширение географии работы бизнес-навигатора, — отметил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. — Этот ресурс для помощи начинающим и действующим предпринимателям уже хорошо зарекомендовал себя в Ярославле и Рыбинске». Он также сообщил, что прорабатывается возможность внедрения этого проекта в других городах региона, в том числе моногородах.

Как отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, в симбиозе с Корпорацией развития Ярославской области МСП Банк намерен поддерживать предпринимательские инициативы и таким образом участвовать в развитии региона.

«Корпорация МСП продолжает взаимодействие с руководством Ярославской области по ключевым вопросам развития сегмента МСП, формированию современной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. Он отметил, что в числе перспективных направлений данного сотрудничества — реализация мер по «доращиванию» технологических поставщиков из числа субъектов МСП, поддержка компаний, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики, а также встраивание малых и средних компаний региона в цепочки поставщиков крупнейших заказчиков и реализация образовательных программ для бизнеса.

Корпорация МСП и МСП Банк выдали субъектам МСП Ярославской области около 200 гарантий в общей сложности более чем на 2 миллиарда рублей. По двухуровневой системе в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства компании Ярославской области получили более 4,5 миллиарда рублей.