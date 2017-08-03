«Росатом» вошел в лидеры рейтинга эффективности выполнения госпрограмм

«Росатом» стал лидером среди российских госкорпораций в рейтинге эффективности реализации государственных программ. Об этом говорится в сводном годовом докладе о ходе выполнения и оценке эффективности госпрограмм по итогам 2016 года, опубликованном в четверг, 3 августа, на сайте правительства России.

Согласно документу, высокую степень эффективности имеют шесть госпрограмм: «Внешнеполитическая деятельность» (ответственный исполнитель — МИД РФ), «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД РФ), «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт), «Юстиция» (Минюст), «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (Росатом) и «Управление федеральным имуществом» (Минэкономразвития).

«Росатом» занял первое место по оценке эффективности деятельности ответственного исполнителя (лидирующие позиции с атомной госкорпорацией разделило Минэкономразвития, отвечающее за госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика»).

Кроме того, «Росатом» получил наивысшую оценку за достижения плановых показателей среди всех госпрограмм (на втором месте — госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики», ответственный исполнитель — Минэнерго, на третьем месте — госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2030 годы (за нее отвечает Минпромторг). В докладе отмечается, что «фактические значения большого числа показателей указанных государственных программ в 2016 году превысили плановые».

«Росатом» также вошел в число ответственных исполнителей госпрограмм, степень реализации которых в 2016 году признана правительством выше среднего уровня.

Согласно докладу, «Росатом» вошел в тройку ответственных исполнителей по качеству кассового исполнения расходов федерального бюджета (по этому показателю практически одинаковые наивысшие показатели имеют, помимо программы по атомэнергопрому, программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2020 годы» (Минпромторг) и «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы (Минобрнауки).