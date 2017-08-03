«Росатом» поставил германий-76 для международного научного эксперимента GERDA

ПО «Электрохимический завод» (ЭХЗ, входит в Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ») поставило очередную партию изотопа германий-76 для продолжения эксперимента в поиске безнейтринного двойного бета-распада, проводимого международной научной коллаборацией GERDA. Об этом говорится в сообщении компании.

Поставка состоялась в рамках контракта, заключенного между официальным поставщиком изотопного комплекса госкорпорации «Росатом» — АО «В/О «Изотоп» и Институтом М.Планка по ядерной физике.

Если в ходе эксперимента будет доказано, что нейтрино, считающееся безмассовой элементарной частицей, имеет массу и является античастицей для самой себя, то данное обстоятельство поставит под сомнение точность Стандартной модели как основополагающей физической теории и приведет к ее пересмотру.

В сообщении отмечается, что в этой области научного знания трудится одновременно несколько международных научных коллабораций, которые применяют поисковые детекторы из различных изотопов. Что касается GERDA, то в ее экспериментах используются детекторы, изготовленные из особо чистого германия, обогащение которого изотопом германий-76 производится исключительно на ЭХЗ.

Впервые германий-76 для проекта GERDA был наработан АО «ЭХЗ» в 2004-2005 годах. Именно тогда предприятие приобрело компетенции, необходимые в связи с особыми требованиями, предъявляемыми к производству, хранению и транспортировке этого продукта.

По результатам первой фазы эксперимента безнейтринный распад германия-76 не был обнаружен, однако сделан серьезный шаг на пути к цели. В настоящее время GERDA готовит вторую фазу — планируется на порядок увеличить чувствительность установки. В результате грамотной организации логистической схемы, которую специалисты АО «ПО ЭХЗ» разработали совместно с АО «В/О «Изотоп», новая партия германия-76 была своевременно доставлена покупателю, который протестировал качество изотопа и подтвердил его соответствие условиям контракта.

Помимо обеспечения высокой химической чистоты и содержания целевого изотопа, завод выполнил нестандартные задачи для выполнения условий хранения и транспортировки продукции. Промежуточное хранение изотопов германия было организовано в подземном хранилище в специально изготовленном для этого защитном саркофаге, который предохранял продукцию от космического излучения. Специалистами ЭХЗ также изготовлен специальный транспортный упаковочный контейнер с функционалом, аналогичным подземному саркофагу.

