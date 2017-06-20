«Росатом» представил макет ядерной «батарейки» для космоса и медицины

Предприятие «Луч», входящее в научный дивизион госкорпорации «Росатом», на форуме «Атомэкспо-2017» впервые представило созданный в составе консорциума ряда российских предприятий макет компактного источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63. Об этом сообщает РИА Новости.

Свойства никеля-63 (Ni-63) делают его очень удобной основой миниатюрных, безопасных и не требующих обслуживания бета-вольтаических источников питания с длительным (не менее 50 лет) сроком службы и относительно высокой удельной мощностью. Такие источники питания можно использовать в разных областях, например, в медицине и космонавтике, а также труднодоступных районах и в экстремальных условиях.

«Мы представили на форуме макет такого источника. Это результат завершенной научно-исследовательской работы, выполненной в инициативном порядке. В дальнейшем планируется оптимизировать эксплуатационные характеристики», — рассказал участник проекта, заместитель начальника лаборатории «Луча» Александр Павкин.

По его словам, полученная мощность источника — порядка одного микроватта — уже достаточна для обеспечения, например, работы кардиостимулятора.

Разработка выполнена совместно ФГУП "НИИ НПО «Луч» (Подольск, Московская область) и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ, Троицк).

По словам Павкина, в основе работы представленного источника используется никель 20-процентного обогащения по никелю-63, но если использовать никель большего обогащения, то можно повысить мощность, одновременно уменьшив размеры устройства.

Эксперт подчеркнул безопасность такого источника питания. «Никель-63 — это так называемый "мягкий" бета-излучатель. В данном случае нет нейтронного, ни гамма-излучения. А электроны бета-излучения полностью поглощаются преобразователем, поэтому, скажем, в случае применения источника для работы кардиостимулятора они даже не будут достигать поверхности кожи», — сказал Павкин.

Никеля-63 в природе не существует, поэтому его получают путем облучения нейтронами природного изотопа никель-62 в ядерном реакторе с дальнейшей радиохимической переработкой и разделением на газовых центрифугах.

