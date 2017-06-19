Участники «Атомэкспо» оценили потенциал России в развитии атомных технологий

Россия имеет наибольший потенциал развития атомных технологий. Об этом на международном форуме «Атомэкспо 2017» заявил президент международной некоммерческой организации «Научный совет по глобальным инициативам» Том Блис, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я общаюсь с представителями «Росатома» уже многие годы и думаю, что у России есть наибольший потенциал развития этих технологий», — заявил он, отметив, что речь идет о программах, срок реализации которых не превышает 4-5 лет.

По его словам, специалисты в США также заявляют, что могли бы в течение 4-5 лет попробовать внедрить эти технологии, но препятствием в этом процессе является регулятор. В России же, отметил он, такой проблемы нет, в России работают национальные лаборатории и, в целом, более рациональный подход к этому процессу.

Климатологи и ранее заявляли, что миру не обойтись без атомной энергетики, хотя углеродное топливо, безусловно, важную роль, отметил Том Блис, подчеркнув, что атомная энергетика благодаря своей безопасности, поможет решить не только энергетические, но и экологические проблемы.

Он также выразил надежду, что в скором времени страны, не имеющие доступа к более дешевой энергии, получат возможность закупать технологии, которые должны стать более доступными.

Международный форум «Атомэкспо» проводится ежегодно с 2009 года по инициативе госкорпорации «Росатом». В нынешнем году главная тема форума — «Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность». В работе форума принимают участие более 5 тысяч человек, более 650 компаний из 65 стран.

