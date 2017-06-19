Компоненты для ВЭУ решили выпускать на волгодонском заводе «Атоммаш»

Госкорпорация «Росатом» и голландская Lagerwey создадут совместное предприятие по производству в России компонентов ветроэлектроустановок (ВЭУ). Окончательное решение, как ожидается, будет объявлено этим летом, сообщает корр. «Ленты.ру».

В понедельник, 19 мая, в Москве на форуме «Атомэкспо-2017» «ОТЭК» (входит в Росатом) и Lagerwey подписали лицензионное соглашение. Документ предусматривает передачу технологий от голландской компании для организации выпуска компонентов ВЭУ на предприятии «Атоммаш» в Волгодонске (Ростовская область). В соответствии с достигнутыми договоренностями, уровень локализации должен составить более 65 процентов.

О том, что «Росатом» в будущем будет строить лучшие в мире ветряные электростанции, заявил в начале апреля 2017 года первый замминистра энергетики России Алексей Текслер. По его мнению, наша страна сможет экспортировать современные, высокотехнологичные ветряные энегоустановки.

Текслер напомнил, что «Росатом» в 2016 году выиграл ряд конкурсов на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт.

В июне госкорпорация по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей, в том числе в Курганской области. Ну а первый проект будет реализован в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского районов.