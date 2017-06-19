Бизнес
 

Компоненты для ВЭУ решили выпускать на волгодонском заводе «Атоммаш»

Перейти в «Мою Ленту»

Госкорпорация «Росатом» и голландская Lagerwey создадут совместное предприятие по производству в России компонентов ветроэлектроустановок (ВЭУ). Окончательное решение, как ожидается, будет объявлено этим летом, сообщает корр. «Ленты.ру».

В понедельник, 19 мая, в Москве на форуме «Атомэкспо-2017» «ОТЭК» (входит в Росатом) и Lagerwey подписали лицензионное соглашение. Документ предусматривает передачу технологий от голландской компании для организации выпуска компонентов ВЭУ на предприятии «Атоммаш» в Волгодонске (Ростовская область). В соответствии с достигнутыми договоренностями, уровень локализации должен составить более 65 процентов.

О том, что «Росатом» в будущем будет строить лучшие в мире ветряные электростанции, заявил в начале апреля 2017 года первый замминистра энергетики России Алексей Текслер. По его мнению, наша страна сможет экспортировать современные, высокотехнологичные ветряные энегоустановки.

Текслер напомнил, что «Росатом» в 2016 году выиграл ряд конкурсов на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт.

В июне госкорпорация по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей, в том числе в Курганской области. Ну а первый проект будет реализован в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского районов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Росатом» и «РусГидро» решили заняться возобновляемой энергетикой
«Росатому» предрекли создание лучших в мире ветряных электростанций
«Росатом» и Архангельская область начнут реализацию проекта «Павловское»
Последние новости
В Париже вооруженный водитель протаранил фургон жандармерии
Непроданное в Москве из-за холодов мороженое отправят в Сибирь  
В сети посмеялись над побрезговавшим обнюхать хомяка псом
Визит Порошенко в США назвали необходимостью для «отбеливания имиджа Трампа»
Британский дизайнер создал проект тримарана с мечетью на борту
Эксперт подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП ребенка
Слуцкий назвал причину атаки американского истребителя на сирийский Су-22
Другие материалы рубрики
Бизнес00:02Сегодня

Взялись за старое

Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
17:54Сегодня

Участники «Атомэкспо» оценили потенциал России в развитии атомных технологий

21:2718 июня

Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского самолета

17:49Сегодня

Глава «Росатома» рассказал об основных задачах развития атомной энергетики

Бизнес09:1015 июня

«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»

Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
10:0717 июня

Медведев распорядился построить паромы для связи с Калининградской областью

17:12Сегодня

«Росатом» с партнерами вложит 2 миллиарда евро в строительство ветропарков

16:41Сегодня

В «Яндекс.Такси» объяснили сбои в работе сервиса плохой погодой

Бизнес07:1915 июня

Топливный баланс

Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
13:15 8 июня

ВТБ подал иск к совладельцу «Юлмарта»

15:15Сегодня

Объявлен шорт-лист премии «Финансовая элита России 2017»

16:36Сегодня

Украинский суд конфисковал имущество Одесского НПЗ

Россия
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Ирина Смирнова с родителямиЧерез судороги к любви
Сергей Мостовщиков о горе, радости, упорстве и эпилепсии
При столкновении поездов на Курском вокзале пострадали двое
Медведев рассказал о внедрении электронных больничных
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
На Курском вокзале сошел с рельсов вагон электрички
На подмосковные товарищества дачников выделят 1,5 миллиарда рублей
Все материалы
Мир
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Катар отказался от переговоров до прекращения экономического бойкота
В Париже вооруженный водитель протаранил фургон жандармерии
«Больше всего китайская дипломатия боится хаоса»
Возможно ли сотрудничество США и Китая в Тихоокеанском регионе
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Депутат Рады объявил голодовку в знак протеста против «прихода во Львов врага»
Визит Порошенко в США назвали необходимостью для «отбеливания имиджа Трампа»
Обнаживший зад на «Евровидении» Седюк пожаловался в полицию на советника Авакова
Подлежащие декоммунизации советские памятники подсчитали в Киеве
В Киеве в ближайшее время рассмотрят закон об изменении статуса войны в Донбассе
Саакашвили закидали начиненными зеленкой яйцами в Кривом Роге
Все материалы
Финансы
В глазах смотрящего
Почему «официальная» инфляция в России отличается от «народной»
Минфин приступил к размещению евробондов
Аргентина разместит столетние облигации
Силуанов рассказал о планах по слиянию Резервного фонда и ФНБ
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ задумался о блокировке сайтов иностранных форекс-дилеров
Все материалы
Бизнес
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
Участники «Атомэкспо» оценили потенциал России в развитии атомных технологий
Компоненты для ВЭУ решили выпускать на волгодонском заводе «Атоммаш»
Глава «Росатома» рассказал об основных задачах развития атомной энергетики
«Росатом» с партнерами вложит 2 миллиарда евро в строительство ветропарков
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Россия начала переговоры о продаже новых Ил-76 за рубеж
В «Рособоронэкспорте» рассказали о перспективах МиГ-35 за рубежом
«Рособоронэкспорт» сообщил объем заказов на российское оружие
«Рособоронэкспорт» рассказал о контрактах на российские боевые самолеты
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России
Atari выпустит первую за 20 лет консоль
В МГУ уплотнили матрицы
В Китае начались продажи клона iPhone 8 на Android
Все материалы
Спорт
Кубок конфедераций. Австралия — Германия — 0:1
Действующие чемпионы мира стартуют на турнире
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Андре Уорд и Сергей Ковалев«У меня не железные яйца»
Как Сергей Ковалев потерпел второе скандальное поражение от Андре Уорда
Слуцкий выразил надежду на приезд других российских тренеров в Англию
Вице-губернатор Петербурга назвал адекватной цену стадиона «Зенит-Арена»
Член МОК отказался признать «чистоту» российских спортсменов
Блаттер сравнил информатора WADA Степанову со школьной ябедой
Все материалы
Культура
«Был вынос мозга полный»
Почему все устали от умных текстов
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
«Если захотят, могут найти что-то нехорошее»
Режиссер Алексей Учитель о скандале вокруг «Матильды»
Обвиненный в домогательствах Косби вышел на свободу из-за судебных нарушений
Шнуров представил продолжение книги «Музыка для мужика» об истории «Ленинграда»
Алексея Баталова похоронили на Преображенском кладбище
Актер Асбек рассказал о самом злобном персонаже «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
ВГТРК опровергла уход телеведущего Дмитрия Киселева
Первый эпизод сериала о Шурыгиной исчез с YouTube-канала Андрея Малахова
Американский актер возбудил российских пользователей сети «ежиком в тумане»
Блогер залез в гигантский шар с водой и разорвал его изнутри
Самка крокодила Кука из бразильского детского шоу затмила мем для геев
В сети появилась вакансия бубнящего «что за кретин писал этот код!» программиста
Все материалы
Ценности
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
«Каждый сам кузнец своей судьбы»
Гай Юлий Цезарь и его умение плавать
Philipp Plein показал коллекцию одежды для бунтарей на Lamborghini
Corneliani разработал концепцию «Костюм как страсть»
Пол Смит вдохновился осьминогом
Команда Porsche одержала 19-ю победу в Ле-Мане на гибридном болиде
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Все материалы
Путешествия
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму
Пассажиров чартеров «Вим-Авиа» задумали перевозить иностранными авиакомпаниями
Появилось видео из первого хостела в Чернобыле
Туристы выбрали российский город с самой вкусной едой
Край нефти и непуганых оленей
Какие открытия ждут любознательных путешественников в Югре
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Побег обезьяны из американского зоопарка сняли на видео
Участник забега на Аляске отправил смс и был загрызен медведем
Ресторан отпустил на волю огромного 132-летнего омара
Все материалы
По прозвищу зверь
Тест лучшего Mercedes-AMG в истории
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Как автобренды троллят друг друга
Добрые (и не очень) подколки в автомобильной рекламе
Как сделать лучшие в мире автомобили еще лучше
История тюнинг-ателье: RUF
Kia привезет в Россию 370-сильный Stinger
Ford вывел на дороги новый Focus с серийным кузовом и салоном
Honda Civic Type R сделают слабее и приспособят для долгих поездок
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы