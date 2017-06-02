«Росатом» и «Камаз» начнут сотрудничество в сфере развития электротранспорта

Госкорпорация «Росатом» и «Камаз» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Документ подписали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Отмечается, что компании в рамках сотрудничества создадут совместные НИОКР-группы для разработки систем накопления электроэнергии для электротранспорта, систем генерации электрической энергии на топливных элементах.

«Будем уменьшать парниковые выбросы, развивать электротранспорт, несмотря на позицию господина Трампа», — отметил Алексей Лихачев, добавив, что «лучшие достижения наших ученых будут сразу же предложены «Камазу» для практической реализации».

В сотрудничестве с «Росатомом» компания сможет создать максимально эффективную и экологичную модель пассажирского транспорта, отметил, в свою очередь, Сергей Когогин.

