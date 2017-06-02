Siemens поможет «КамАЗу» в разработке электромобилей

«КамАЗ» подписал с немецким концерном Siemens соглашение, предусматривающее среди прочего возможность совместной разработки электромобилей, передает корреспондент «Ленты.ру» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава российского холдинга Сергей Когогин отметил, что помощь немецких коллег необходима в связи с переходом «КамАЗа» на новый модельный ряд, разработкой перспективных семейств автомобилей, в том числе «беспилотников» и машин на газомоторном топливе.

«Это подразумевает внедрение не только современных станков и оборудования, но и дигитализацию (перевод в цифровую форму) производства», — сказал он.

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В российской компании пояснили, что речь идет о реализации проектов в области создания электрических автомобилей (eTruck) и автобусов (eBus). «"Сименс" обладает технологиями разработки электромобилей и решениями, которые используются для создания необходимой инфраструктуры для гибридного транспорта. Сотрудничество в этой области позволит "КамАЗу" получить доступ к этим технологиям и знаниям, необходимыми при разработке гибридного транспорта», — сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Соглашение между Siemens и «КамАЗом» предусматривает использование инновационных решений для автопрома в рамках концепции цифрового производства автомобилей. В частности, на «КамАЗе» предполагается создание единой платформы для мониторинга и оперативного управления объектами производства в режиме реального времени.