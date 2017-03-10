Сердюкова выдвинули в совет директоров «КамАЗа»

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков выдвинут в совет директоров «КамАЗа». Об этом сообщает в пятницу, 10 марта, РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Как отмечает агентство, в действующий состав совета директоров Сердюков не входит. Он обозначен в качестве одного из кандидатов на этот пост для избрания на годовом собрании акционеров «КамАЗа», которое намечено на 23 июня.

Помимо Сердюкова в число претендентов вошли 11 человек из нынешнего состава. Среди них, в частности, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «КамАЗа» Анатолий Когогин, бывший глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев, глава совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов.

В феврале правительство России выдвинуло кандидатуру Сердюкова, который в настоящее время работает индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха», в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ноябре 2012-го Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в связи с расследованием уголовных дел о миллиардных хищениях в подконтрольном военному ведомству «Оборонсервисе». Позже были возбуждены уголовные дела о коррупции в армии. Сердюков был фигурантом одного из них, однако попал под амнистию.

«КамАЗ» является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. В прошлом году предприятие выпустило 33,5 тысячи машин. Прибыль компании составила 339 миллионов рублей, выручка — 127 миллиардов. «Ростех» является крупнейшим акционером автопроизводителя, владеет 49,9 процента ценных бумаг, 15 процентов у корпорации Daimler AG.