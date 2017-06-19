Глава «Росатома» рассказал об основных задачах развития атомной энергетики

За последние пять лет в мире на развитие возобновляемой энергетики было потрачено более 1,2 триллиона долларов. При этом на развитие атомной энергетики мир потратил 150 миллиардов долларов. Об этом на международном форуму «Атомэкспо 2017» заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы должны признать, что по уровню инвестиций в атомную энергетику мы заметно отстаем», — подчеркнул глава «Росатома». Он отметил, что от общественной приемлемости в сфере атомной энергетики нужно двигаться в сторону востребованности технологий.

«Мы не просто инициируем развитие таких отраслей, как электротехника, машиностроение, цифровые системы управления сложными объектами и другие, мы сами занимаемся разработками в этих сферах», — сказал глава «Росатома».

Перед человечеством, по его словам, стоят две проблемы. Первая связана с доступностью энергии, с энергетической бедностью. Сегодня более двух миллиардов человек испытывают трудности с доступом к энергии. Вторая проблема — экологические катаклизмы, сохранение природы, поскольку две трети мировой генерации электричества является углеводородной, которая дает выбросы в атмосферу более 13 миллиардов тонн ежегодно.

В связи с этим стоят две задачи — обеспечение спроса на электроэнергию и сокращение вредных выбросов в атмосферу, от воздействия которых, по данным ВОЗ, ежегодно погибают миллионы людей во всем мире.

«Сочетание роста с экологичностью и приемелемостью источников энергии — в этом направлении, очевидно, предстоит двигаться мировой энергетической системе», — подчеркнул глава «Росатома. Он также отметил, что возобновляемая энергетика — солнечная, гидроэнергетика, геотермальная — внесут больший вклад, чем сегодня в это направление, но их будет недостаточно, чтобы обеспечить приемлемый мировой баланс преодоления пиковых нагрузок на мировую энергосистему и обеспечения стабильной базовой генерации. Без наличия базовых генерирующих мощностей, способных обеспечить стабильную генерацию, мировая энергетическая система развиваться не будет, уверен Лихачев.

Основная задача мировой энергетики, подчеркнул он, из одной трети генерации сейчас перейти в 80 процентов безуглеродной генерации к 2050 году. Это значит, что мощность атомных станций увеличится с 390 гигаватт до 930 гигаватт.

Международный форум «Атомэкспо» проводится ежегодно с 2009 года по инициативе госкорпорации «Росатом». В нынешнем году главная тема форума — «Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность». В работе форума принимают участие более 5 тысяч человек, более 650 компаний из 65 стран.

