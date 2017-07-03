В Минсельхозе оценили убытки России от изменения климата

Изменение климата грозит России потерей одного-двух процентов ВВП в год. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает ТАСС. По его словам, скорость потепления на территории страны в 2,5 раза превышает среднюю по миру.

«Такие процессы особенно влияют на сельское хозяйство, которое зависит от погодных условий гораздо больше, чем какая-либо другая отрасль экономики», — сказал Ткачев. Он добавил, что и сам АПК вносит свой вклад в глобальное потепление.

В то же время министр отметил позитивный эффект от климатических изменений в среднесрочной перспективе, который связан с расширением зон, пригодных для ведения сельского хозяйства и увеличением вегетационного периода.

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«Важно максимально эффективно использовать этот потенциал, не упустить возможность хотя бы частично компенсировать потери сельского хозяйства от нестабильности климата», — сказал он.

По словам Ткачева, сейчас Россия разрабатывает национальную стратегию по адаптации к изменению климата, государственному регулированию выбросов парниковых газов.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату — сделки с участием 195 стран, которые договорились предпринять все необходимые усилия для предотвращения негативных последствий глобального потепления. Россия, Китай и страны ЕС продолжили действовать в рамках договора.