Бизнес оценил влияние Парижского соглашения по климату на конкурентоспособность

Сокращение выбросов парниковых газов в России и формирование долгосрочной стратегии возможно при большей вовлеченности в совместную работу бизнеса и власти. Об этом шла речь на круглом столе «Бизнес и климат. Стратегия низкоуглеродного развития. Лучший мировой и отечественный опыт», сообщили «Ленте.ру» организаторы.

В работе круглого стола приняли участие представители Минэкономразвития и Минприроды, посольств Германии и Великобритании. Соорганизатором встречи выступило Российское партнерство за сохранение климата (РПСК).

Министр-советник по вопросам торговли, науки и климата посольства Великобритании в России Джонатан Брентон подчеркнул важность диалога по вопросам изменения климата и подтвердил вовлеченность королевства в этот процесс на международном уровне. У Великобритании богатый опыт в углеродном регулировании и важно делиться им, чтобы выработать наиболее эффективные действия, добавил он.

Представители посольства Германии в России порекомендовали использовать простые механизмы, понятные всем участникам процесса. Макроэкономический эффект при сокращении выбросов парниковых газов ВВП Германии к 2030 году вырастет на 2,7 процента, а к 2050 году — на 4,4 процента. Более того, это дополнительно стимулирует создание новых рабочих мест. Об этом заявила советник посольства ФРГ по энергетике, окружающей среде и климату Эллен фон Цитцевитц.

В свою очередь замначальника департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды РФ Лариса Корепанова сообщила, что в настоящий момент некоторые компании уже добровольно предоставляют отчеты по выбросам в атмосферу.

«Российское партнерство за сохранение климата, убеждено, что Парижское соглашение следует рассматривать с точки зрения возможностей, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособности российской экономики и продукции на мировом рынке», — отметил представитель партнерства , советник гендиректора ОК «Русал» Сергей Честной. И добавил, что «не стоит преувеличивать последствия выхода США из соглашения».

Он подчеркнул, что не всегда представители российского бизнеса делают верные выводы о Парижском соглашении, которые не имеют ничего общего с истинным его содержанием. «Климатическая неделя (проходит впервые в России с 15 мая по 15 июня – прим. «Ленты.ру») предоставляет хорошую возможность восполнить пробелы в знаниях и донести объективную информацию до заинтересованных лиц», — резюмировал он.