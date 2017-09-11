«Дочка» «Росатома» создала уранового трейдера

Дочернее подразделение госкорпорации «Росатом» Uranium One открыло трейдинговую компанию Uranium One Trading AG в швейцарском городе Цуг. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что основной целью создания трейдинговой компании ставится повышение доли на международном рынке природного урана за счет проведения краткосрочных и среднесрочных сделок.

«На мировом рынке урана растет конкуренция в области долгосрочных контрактов со стороны трейдеров», — отметил президент «Ураниум Уан Груп» Василий Константинов. По его словам, это связано с тем, что многие мировые энергокомпании расширили перечни потенциальных поставщиков, традиционно состоявшие только из числа производителей урана, за счет трейдинговых компаний.

Госкорпорация «Росатом» еще в 2010 году купила контрольный пакет акций Uranium One за 640 миллионов долларов. Сначала против сделки выступали американские власти, опасавшиеся, что российская сторона получит контроль над 20 процентами мощностей США по добыче урана, однако впоследствии сделку разрешили.

Uranium One занимает второе место в Канаде по добыче урана. Она также работает в Австралии, США, ЮАР и Казахстане. В 2011 году Uranium One стала первой иностранной фирмой, разместившей свои облигации на российской фондовой площадке ММВБ.